Alegas: Cesare Rossini è il nuovo presidente mentre il centrodestra si spacca sulla sua nomina

Alessandria (a.g.) – Ennesima frattura nel centrodestra alessandrino, stavolta sulla nomina del presidente di Alegas, la società a capitale misto pubblico-privato (85% Iren, 15% Comune di Alessandria), col Comune di Alessandria che ha indicato, per decreto del Sindaco, Cesare Rossini che è stato eletto. Inutile la richiesta di Forza Italia che voleva confermare il presidente uscente Andrea Innocenti (nella foto a destra) amico del vicesindaco Davide Buzzi Langhi (FI). “Si tratta d’una nomina che premia la professionalità – ci ha detto al telefono Enrico Mazzoni del Pd, vicepresidente del Consiglio Comunale di Alessandria – e a noi della minoranza Rossini va benissimo. Si tratta di un professionista serio e competente, che ha sempre dimostrato di saperci fare. Per quanto riguarda l’aspetto politico della vicenda – ha concluso Mazzoni – è chiaro che la posizione di Forza Italia in dissenso con gli alleati dimostra solo che il Centrodestra è allo sbando”. L’avvocato Rossini è attualmente presidente di Slala, la Fondazione che si occupa di logistica nel Basso Piemonte e che, proprio grazie alla sua leadership, sta ottenendo risultati sorprendenti. Soddisfatto anche Renato Boero (nella foto a sinistra), presidente di Iren: “L’avvocato Cesare Rossini è persona conosciuta e stimata – ci ha detto Boero – e non poteva esserci scelta migliore. Siamo certi che farà un ottimo lavoro e per noi è quello che conta”.