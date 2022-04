Esporre una bandiera fascista sul terrazzo per la Procura di Biella non è reato

Sandigliano – Per i giudici di Biella esporre una bandiera fascista non configura il reato di apologia del fascismo, e neanche il fatto che i simboli fascisti siano esposti accanto al tricolore costituisce il vilipendio della bandiera. Con queste motivazioni il pm ha restituito il drappo (un tricolore con al centro un fascio littorio trattenuto da un’aquila) che ieri è tornato a sventolare sul balcone del nostalgico padrone di casa, titolare di un’attività sul territorio. Per due volte i carabinieri gli hanno sequestrato quella bandiera. Per due volte la procura di Biella gliel’ha restituita chiedendo l’archiviazione del caso. Il primo sequestro era scattato a gennaio, il secondo poco dopo, quando alcuni cittadini avevano segnalato che la bandiera era tornata al suo posto. L’episodio, secondo la procura, non rientra nei parametri della legge Scelba che condanna il reato di apologia del fascismo e vuole prevenire la ricostituzione del partito fascista.