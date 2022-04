Grigi: due M per una vittoria; le pagelle

Formazione d’attacco per Longo che schiera tutto l’arsenale offensivo ma si lascia qualche carta di riserva coperta in panchina mentre il mister neroverde cambia un po’ rispetto alla vittoria casalinga infrasettimanale lasciando il gioiellino 2002 Cambiaghi in panchina. Non dimentichiamo che per le due contendenti si tratta della terza partita in 7 giorni. Giornata con un timido solicello ma non ancora di primavera piena. I Grigi partono all’arrembaggio saltando i classici preliminari di studio, il Pordenone tenta qualche sortita in contropiede. L’Alessandria sviluppa qualche iniziativa interessante allargando il gioco coi mediani laterali, Lunetta sembra più in palla, Pierozzi invece si dimostra più limitato quando deve attaccare lo spazio. Fra una opportunità e l’altra, compresi due calci dal limite di cui il secondo Casarini colpisce il palo lungo. Subito dopo arriva il vantaggio di Marconi che di piede in area fulmina Bindi riprendendo un colpo di testa di Coccolo su angolo. Poi una buona opportunità per Corazza imbeccato da Pierozzi ma Sabbione salva. Nel primo tempo, per la seconda volta in campionato, l’Alessandria “fa” la partita quindi. Nella ripresa i Grigi sono chiamati a fare un’altra cosa che, in tante altre occasioni, hanno dimostrato di saper fare in modo poco convincente: gestire match e risultato abbassando il calore dello scontro, calando i ritmi e rompere il gioco avversario. Aiutati dalla sicurezza infusa dal raddoppio di Milanese stavolta invece ci si riesce e arrivano i tre punti più agognati e fondamentali alla lotta per la sopravvivenza in categoria.

Pisseri 6 – Lascia due volte il pallone lì ma ci mette sempre una pezza. Però infonde tranquillità a tutti, lui che pare un inquieto senza speranza.

Parodi 6 – Buoni i suoi primi 45’, non si limita al lavoro difensivo ma raddoppia Pierozzi spesso sulla fascia destra. Nella ripresa è spostato a sinistra e sbaglia davvero poco. Peccato un giallo per comportamento non regolamentare.

Coccolo 6 – Partita diligente la sua, almeno fino al riposo. Ha il merito di trovare di testa Marconi in area in occasione del gol del vantaggio. Un brutto errore in chiusura poi sostituito.

Prestia (dal 67’) sv

Di Gennaro 6,5 – Nei primi 45’ puntuale, presente e lucido, insegue il suo avversario diretto Butic quando rincula. Lo si vede anche in area avversaria sui calci piazzati, ma nel secondo tempo, benché gravato dal giallo dà il meglio, spazzando e chiudendo dove serve.

Pierozzi 5,5 – Benino ma ha sbagliato troppo in rifinitura. Sostituito dopo una prestazione con chiaro scuri.

Mattiello (dal 73’) sv – Entra subito in partita con frenesia. Poi si calma e contribuisce alla attenta gestione del risultato.

Casarini 6 – Oltre a giocare benino aiuta l’arbitro nel suo difficile impegno e si prendono la sufficienza entrambi. Su punizione dal limite colpisce il palo sorprendendo il portiere con una calcio “appoggiato”.

Milanese 6 – Fosse solo per il bel gol del raddoppio, colpo tipico della mezzala con annessa sterzata in area, il suo voto sarebbe ben altro. Purtroppo da mediano destro comincia maluccio e non trova distanze e posizione ideale. Quando le squadre si allungano fa valere però le sue doti di mezzala: peccato che il modulo dei Grigi non preveda mezzali.

Mantovani (83’) sv.

Lunetta 6 – Dopo una serie di prestazioni insufficienti torna a dominare la sua fascia e si impone in chiusure difensive puntuali. Al 51’ ha una palla d’oro in contropiede e anziché tentare l’appoggio facile a Marconi a destra tenta la soluzione personale: quando il sangue, per un attimo, non arriva al cervello.

Mustacchio (dal 67’) 6 – Si cala subito nella parte difendo la sua fascia di competenza.

Palombi 6 – A ridosso delle due punte: non si sobbarca il lavoro di Chiarello in primo bastione difensivo ma si muove con decente destrezza fra le linee. Giocatore, quanto a ruolo, di difficile interpretazione, ha buone qualità ma poco continuo e magari non proprio svelto nel servire assist.

Corazza 5 – Lo si riconosce in campo più per per il capello biondo Marilyn Monroe (senza boccoli , però) che non per la capacità di regger palla e partecipare attivamente alla manovra d’attacco. Neppure se si spargesse gli scarpini di Vinavil riuscirebbe a tener palla al piede. Generoso come sempre anche in ripiegamento ma riteniamo dotato di una fisicità al limite della categoria.

Marconi 7 (nella foto) – Apre la strada alla vittoria con un bel gol e, se sta fisicamente in piedi, garantisce quella fisicità che consente alla squadra di attaccare in forza, come ha fatto oggi. Inoltre qualche buona apertura per lui, falli a centrocampi fondamentali conquistati e le solite spizzate. Speriamo che certi tifosi e Penna Cadente continuino nella loro tentativo di demolizione morale e personale del nostro centravanti (tutte cose che con il calcio giocato non centrano niente, sia chiaro: se si parlasse solo di campo è dimostrato che certi sfascisti spalleggiati dalla loro giornalista di riferimento non avrebbero, in una piazza seria, diritto di parola) così lui avrà motivazioni in più per riuscire nell’impresa di segnare altri 3 gol che di qui alla fine peserebbero come macigni.