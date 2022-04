Pallacanestro Serie D: il Basket Casale impone la sua legge sul tenace Borgoticino

Casale Monferrato (Roberto Merlo) (CB Team Basket Casale – Pall. Borgoticino 90-71) – La Tecpool consolida la sua leadership nel girone di play-out sconfiggendo un tenace Borgoticino dopo un match piuttosto equilibrato nonostante l’ampio scarto finale di 19 lunghezze. Dopo un primo quarto di sostanziale parità erano i casalesi a prendere il largo nei 10’ successivi trascinati da Poletti in stato di grazia al tiro: per lui 29 punti finali con un clamoroso 9 su 13 dalla lunga distanza. Sembrava fatta per i monferrini ma i novaresi disputavano un terzo parziale “monstre” in cui segnavano ben 29 punti avvicinandosi pericolosamente ai ragazzi di Piastra che vedevano sempre di più assottigliarsi il loro vantaggio. Il coach casalese però nel quarto decisivo riusciva a bloccare l’attacco degli ospiti con una difesa finalmente attenta e la vittoria arrivava senza troppi patemi. Da segnalare il “ventello” di Lomele e la solida prestazione di Feng (8 punti e 9 rimbalzi). Ipotecato ormai il discorso salvezza, la CB Team giocherà nella penultima partita del girone il 12 aprile a Cigliano.

CB Team Basket Casale – Pall. Borgoticino 90-71 (22-19, 47-32, 66-61)

CB Team Casale: Poletti 29 (nella foto), Botto 5, Bertola 2, Renna 3, Lomele 20, Grossholz 5, Feng 8, Salvaneschi 1, Scappini 10, Nicora 2, Sirchia 5. All. Piastra.

Borgoticino: Sonzogni 2, Milione 3, Garagiola 4, Tinivella, Masella 2, Cadamuro 7, Avignano 2, Turano 16, Guffanti 19, Esposito 16. All. Brivio.