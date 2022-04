Solo il solito bla bla politico a proposito delle terme di Acqui

Acqui Terme – Come per la Pernigotti a Novi, continua l’estenuante dibattito sulla chiusura delle Terme di Acqui. Il governatore del Piemonte Alberto Cirio (nella foto) in visita alla città delle terme per difendere le responsabilità della politica recrimina e dichiara: “Vendere le Terme di Acqui è stato un errore grave, paragonabile alla rinuncia di Torino alle Olimpiadi del 2026”. Lo fa davanti ai 25 lavoratori della società di gestione dello stabilimento e dell’albergo per i quali a febbraio è arrivata la lettera di licenziamento. Per la Regione è tempo di “correggere quell’errore e rientrare nel capitale sociale dell’azienda“. Come? Con il fondo per le aziende in crisi che consente all’ente di entrare temporaneamente nelle società per superare la burrasca e rilanciarle. Belle parole anche se l’acquirente non risponde. Dipende quanto paga la Regione e, visti i tempi, non si tratta di una cifra che consenta i rientro dei cospicui investimenti. L’azienda genovese Finsystem nel 2018, proprio dalla Regione, aveva acquistato l’81,1% cento della società Terme di Acqui, ma ora ha annunciato la chiusura dell’hotel e delle terme, a meno che i lavoratori a tempo indeterminato non si licenzino per diventare stagionali. Una prospettiva inaccettabile per i sindacati e pure per la Regione.