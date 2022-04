Ritorno al rugby giocato per quasi tutte le categorie dell’Alessandria Rugby: forza ragazzi!

Alessandria – Ad esclusione della prima squadra, ferma ai box per lo stop del match contro il Rivoli Rugby, è stato un weekend ricco ed emozionante per tutte le altre categorie della squadra grigia.

U7/9/11 – Cabanette 10/04/2022

I piccolini della propaganda hanno finalmente potuto calcare “ufficialmente” il manto erboso di Cabanette ospitando i pari età del Pro Vercelli Rugby e della Superba Rugby Genova. In una giornata splendida i piccoli grigi sono scesi in campo affrontando 2 formazioni in costante crescita numerica e atletica. Come ben risaputo in queste categorie il risultato non ha importanza ma quello che conta è la festa sul campo. Buoni, comunque, i risultati e l’atteggiamento delle piccole under che , dopo 2 anni travagliati, iniziano a respirare il vero rugby. Un plauso a tutti gli educatori e gli accompagnatori che hanno fatto vivere una giornata di festa a oltre 60 bimbi sul campo.

U13 Challenge Internazionale M. Cuttitta Parma 9-10/04/2022

Esperienza internazionale a Parma per i giovani accompagnati da Alberto Lusci ,allenati in tandem con Daniele Zucconi (bandiera grigia), che nel weekend del 9 e 10 aprile hanno partecipato al primo Challenge Internazionale Massimo Cuttitta organizzato dalle Viole Amatori Rugby Parma. Torneo ai massimi livelli con tante squadre (40) provenienti da tutta Italia e una rappresentativa dei Glasgow Warriors. Girone di qualificazione chiuso al terzo posto battendo i pari età di Noceto e Pesaro ma perdendo di misura contro Abbiategrasso e i Titani di Viareggio. La giornata di Domenica nella fase che decideva la classifica finale, i giovani grigioneri si sono imposti sul Monferrato e vinto a tavolino col Pescara mentre nulla hanno potuto contro Vicenza e contro la golden meta messa a segno dal Seregno Rugby nell’extra time. 23esimo posto su 40 squadre di carature non può che essere un ottimo punto di partenza per questo gruppo sempre più unito che mostra giorno dopo giorno l’attitudine giusta per andare avanti.

U15 Vs Ivrea Rugby Club – Cabanette 10/04/2022

Ancora una Vittoria schiacciante per i ragazzi di Daniel Zito che, sul campo di Cabanette, portano a casa, con un perentorio 78-7, il match contro i pari età dell’Ivrea Rugby Club. Troppo squadra, toppo tecnici ma soprattutto con troppa fame di vittoria per gli eporediesi che si devono arrendere ai grigi. Continua cosi il percorso di crescita che dalla fine del primo Lockdown, ha visto coach Zito stare dietro a dei ragazzi che con costanza, sacrificio e umiltà stanno cercando di portare avanti un progetto di crescita collettiva.

U17 Vs Spezia Rugby Club -La Spezia 10/04/2022

Orfani di coach Shpella, i ragazzi della u17 sono stati accompagnati da coach Vernetti (in rappresentanza del Novi Rugby società tutorata assieme a Tre Rose Casale nel progetto u17). La trasferta poteva essere proibitiva per i grigi che però hanno subito messo in chiaro la loro voglia di portare a casa una vittoria che è sfuggita di mano per poco nei precedenti match. Finisce 25-31 per i grigi, una vittoria che da morale, animo ma che soprattutto premia un gruppo che, nonostante le mille difficolta portate dalla pandemia, ha tenuto unito lo zoccolo duro, aggregando ottimamente i nuovi arrivi e finalmente portando a casa un ottimo risultato.