Gioacchino Rossini in scena a Novi

Novi Ligure – Venerdì 6 maggio alle 20:45 andrà in scena al Teatro Carlo Alberto (alias Marenco) “La Cambiale di Matrimonio” di Gioacchino Rossini. Si tratta del primo appuntamento con l’opera all’interno della rinata struttura ottocentesca, che ha riaperto i battenti a fine 2021. La vendita dei biglietti è slegata rispetto agli abbonamenti della stagione di prosa ora in corso e sono un centinaio. I prezzi: ingressi interi 25 euro, ridotti 20 euro acquistabili al botteghino di via Girardengo ma anche online sul circuito Vivaticket.