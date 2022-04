Pornovideo solo per i fidanzati, ma finiti su facebook

Asti (Enrico Borgo) – Se a Cuneo sono “nati seduti” ad Asti sono tutti cornuti? Non crediamo, anche se i fatti del giorno rafforzano questo dubbio. Dubbio che era espresso magistralmente dall’indimenticabile Giorgio Faletti una quarantina di anni fa al Drive In di Canale 5: “È qui che dan le donne nude? – esordiva sulla scena per poi aggiungere – Se non ci dici niente a tuo fratello ti regalo un bel giumbotto”, alludendo al fratello cornuto. Siamo a Passerano Marmorito, paese di 450 abitanti a 25 chilometri da Asti. E proprio ad Asti è scoppiata una merda incredibile perché i magistrati – che in questo caso hanno dimostrato di avere un apprezzabile, quanto anglosassone, senso dell’umorismo – hanno mandato i protagonisti di questa “commedia di cornuti sui social” degna della prima pagina, alla sbarra.

Nelle immagini, tre ragazze astigiane in pose hard e, in un caso, esplicitamente pornografiche. I volti delle giovani donne sono riconoscibili e i nomi compaiono anche nei commenti degli utenti del social. Una delle ragazze, dopo essere stata individuata su Facebook, ha ricevuto in pochi giorni 800 richieste di amicizia virtuale da sconosciuti da ogni parte d’Italia.

Ma sei anni dopo in tribunale è iniziato il processo al presunto responsabile della divulgazione del materiale: si tratta d’un carrozziere astigiano di 35 anni, accusato di diffamazione e violazione della legge sulla tutela dei dati personali. Una delle tre vittime all’epoca era minorenne. Non contestato il reato di diffusione illecita di video sessualmente espliciti, il “revenge porn”, perché entrato in vigore solo nel 2019. Non è stato pienamente chiarito come l’astigiano sia entrato in possesso delle immagini delle tre donne.

E qui viene fuori il nostro tanto apprezzato humor anglosassone, in quanto se due di loro hanno “candidamente” raccontato di aver inviato i video e le foto ai propri fidanzati dell’epoca, non si spiega coma mai siano finiti su facebook. A questo punto interverrebbe l’altrettanto eccelso Fratello Totò che esclamerebbe: “Accà nisciuno è fesso”.

Chi è stato a inserire nel social il materiale che, dobbiamo dirlo, non ci dispiace affatto?

I ligi agenti della Polizia Postale di Asti sarebbero giunti al responsabile – che, non essendo omosessuali, ringraziamo – attraverso la ricerca a ritroso degli indirizzi Ip dei computer dai quali erano stati compiuti i collegamenti sulla piattaforma Facebook alle pagine incriminate. Si è arrivati a un’utenza telefonica fissa in un’abitazione di Asti, intestata alla madre dell’indagato, che tuttavia è residente in un altro alloggio. Una successiva perquisizione ha portato a scoprire sul pc del sospettato alcune delle immagini che erano state pubblicate sul social.

Le immagini erano talmente conturbanti che è stata la stessa facebook a intervenire chiudendo le pagine dopo aver ricevuto una segnalazione.