Tre cani killer terrorizzano Morsasco

Morsasco – Dorme in questo furgone (foto a fianco) la signora Valentina di 43 anni, terrorizzata dai cani di proprietà di una donna residente in Frazione Campora a Morsasco che, quando scappano dal recinto, seminano il panico in paese entrando anche nei giardini e talvolta perfino in casa dei residenti. Ai primi di gennaio i tre animali – bestie di grossa taglia – hanno ucciso una capretta (foto a fianco) decapitandola e ferendo l’allevatore di 78 anni accorso invano in suo aiuto. Per questa brutta esperienza l’anziano è mancato per un infarto qualche giorno dopo. La sua famiglia ha sporto regolare denuncia ai carabinieri che sono intervenuti informando la proprietaria dei cani che per legge deve tenerli rinchiusi anche in considerazione della loro pericolosità, ma nei giorni scorsi sono riusciti a scappare di nuovo aggredendo un capriolo selvatico per poi entrare in un pollaio facendo strage di galline. Stavolta i carabinieri hanno comminato alla proprietaria dei cani una sanzione piuttosto salata mentre la procura della repubblica di Alessandria avrebbe aperto un fascicolo in merito.