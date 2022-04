La logistica? Finalmente ci siamo!

Alessandria – Giovedì 21 aprile prossimo dalle 9:00 alle 13:30 nell’Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale in Via Teresa Michel 11 si terranno gli Stati Generali della Logistica nel Nord-Ovest. Protagonisti le tre regioni Piemonte, Liguria e Lombardia e i principali attori economici e istituzionali quali Confindustria, Fondazione Slala, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che dibatteranno su un tema estremamente attuale come “Il rilancio della Logistica tra Pnrr e nuovi scenari economici: Reti, Mezzi, Tecnologie, Lavoro e Formazione”. Interverranno, fra gli altri, Cesare Rossini (nella foto a destra) presidente di Slala, Christian Colaneri della direzione commerciale di RFI, Fabrizio Palenzona (nella foto a sinistra) presidente del gruppo Prelios, Calogero Mauceri commissario di governo per i corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo, Alessandro Morelli e Teresa Bellanova viceministri delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Ivan Scalfarotto sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Alberto Cirio governatore del Piemonte. Ormai è un dato di fatto che la competitività di un “Sistema Paese” si giochi sempre più su grandi aree regionali, per cui quella regionale rappresenta oramai la dimensione minima necessaria con cui si può affrontare il tema dello sviluppo futuro. Il Nord-Ovest può e deve fare da traino, all’interno del contesto nazionale ed europeo, partendo dai suoi punti di forza: 40% di export, 39,5% di Valore aggiunto industria manifatturiera, 33% del PIL, 29% di rete autostradale, 27,5% di arrivi passeggeri per via aerea e 23% di rete ferroviaria. Inoltre è ormai indispensabile mettere il nostro manifatturiero in condizione di essere competitivo e questo sarà possibile integrandolo al settore dei servizi e dotando i nostri territori di infrastrutture interconnesse per realizzare una vera mobilità moderna. Solo vincendo questa sfida, in un’area necessariamente più vasta, quella che non molto tempo fa era identificata come “Il Triangolo Industriale”, potrà tornare a essere l’avanguardia per il definitivo rilancio del Bel Paese.