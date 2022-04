Peste suina: chiesta la riapertura delle attività all’aperto anche sul versante piemontese

Ovada – Sulle conseguenze negative che ha avuto la peste suina nei confronti degli allevatori di maiali, dei ristoratori e degli albergatori dell’ovadese e dell’acquese, molti sindaci del versante piemontese chiedono ad alta voce di poter beneficiare delle attività all’aperto come è già in Liguria e chiedono la nomina d’un commissario straordinario proprio per coordinare i molteplici enti coinvolti ed evitare decisioni divergenti. Il governatore del Piemonte Alberto Cirio chiede interventi più rapidi mentre la Regione ha dovuto far fronte alla situazione solo con le proprie forze, dalle prime ordinanze già a fine gennaio, all’anticipo di 3 milioni di euro per gli indennizzi per gli allevatori che hanno dovuto abbattere capi sani perché all’interno della zona rossa, fino al fondo da quasi 2 milioni per l’agricoltura e le altre realtà danneggiate.