Si avvicina il voto sul bilancio con la giunta a rischio

Novi Ligure – Si rischia la crisi di giunta con la maggioranza che traballa dopo che Marco Bertoli ha annunciato il passaggio all’opposizione suo, di Francesco Bonvini e Cristina Sabbadin, eletti nella Lega e poi confluiti nel nuovo gruppo consiliare Solo Novi. Il primo banco di prova sulla tenuta della giunta sarà il voto sul bilancio consuntivo, entro poche settimane. La situazione è intricata anche a causa della lite di Bertoli col segretario cittadino di Forza Italia Giuseppe Rapisarda che avrebbe chiesto a Bertoli di dimettersi da consigliere. Di qui la scelta dei consiglieri di Solo Novi di passare all’opposizione. In maggioranza restano sette consiglieri ma all’opposizione – che in questo caso non è certo minoranza – formata invece da 9 consiglieri, di cui 5 provenienti dal centrosinistra, 3 dal gruppo di Bertoli e uno dal Movimento 5 Stelle (Lucia Zippo). Non è mancata la nota polemica del Pd che scrive: “Di fronte all’ennesimo scontro all’interno della maggioranza, ribadiamo che la nostra città ha bisogno di un’amministrazione seria, autorevole e operativa. Il teatrino che da due anni sta mettendo in scena la destra è profondamente dannoso per Novi. Cabella prenda atto del suo fallimento politico e del fatto che non ha più i numeri”.