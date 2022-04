Spacciatori di campagna arrestati dalla Polizia

Alessandria – Sono tre i componenti della banda di spacciatori di droga che operavano preferibilmente nelle campagne dell’alessandrino facendo il giro dei clienti per le consegne. Nel loro covo sono stati sequestrati due machete oltre a una sensibile quantità di stupefacenti. Sequestrata anche l’auto a bordo della quale si spostavano per le consegne o per il reperimento della droga. Domani in questura si terrà una conferenza stampa durante la quale saranno illustrati i particolari dell’operazione.