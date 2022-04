‘Ndrangheta ad Asti: spuntano altri testimoni

Torino – I giudici di Torino hanno accolto le richieste, giunte da procura e difese, di ascoltare tre persone ritenute a conoscenza di episodi significativi. Teste più importante è l’ex moglie di Mauro Giacosa, 56 anni, l’imprenditore agricolo ed ex consigliere comunale di Costigliole d’Asti condannato in primo grado a 5 anni e mezzo per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La donna aveva preso parte alle trattative per la fornitura di peperoni e altre verdure a un commerciante all’ingrosso torinese. Quest’ultimo è considerato dalla procura una vittima di estorsione: non avendo saldato un debito di circa 30.000 euro con Giacosa, nell’aprile 2016 sarebbe stato avvicinato da due esponenti della Locale di ‘Ndrangheta e costretto a pagare. L’incarico sarebbe stato dato ai due dall’imprenditore costigliolese. E ora spuntano tre nuovi testimoni da interrogare. Il processo d’appello sulla presunta cosca di ‘Ndrangheta di Costigliole va oltre le condanne del 2021 per i componenti della ‘Ndrina giudicati con rito abbreviato, ora tocca agli imputati che avevano affrontato il dibattimento in tribunale ad Asti. Sulla vicenda ci sono però dubbi: il commerciante torinese non ha mai denunciato, e il denaro non sarebbe giunto nei conti dell’impresa di Giacosa. L’agricoltore di Costigliole è sotto accusa anche per altri due recuperi crediti affidati a uomini della cosca: in uno, avrebbe ottenuto da un debitore l’intestazione di una “500” per la figlia come ristoro parziale mentre nell’altro le vittime chiamarono subito i carabinieri.