Ragazzino Sikh bullizzato perché porta il turbante

Tortona – Il fenomeno del bullismo continua ad aumentare e diventa espressione di un profondo disagio dei giovani che, forse, fanno fatica a riconoscersi in questa strana società priva di certezze e in balìa del relativismo. Un disagio che si sfoga nella violenza e nell’ignoranza come è accaduto giorni fa quando è stato preso di mira un ragazzino sikh di 13 anni, originario dell’India. È nato in Italia, a Lodi dove il padre Sukh Dajal Singh aveva scelto di trasferirsi dal paese d’origine perché lì vivevano già la sorella e il cognato, per poi trasferirsi a Veruno in provincia di Novara, e infine a Tortona. Ma qui ha trovato una forte ostilità da parte di alcuni giovani tortonesi che se la sono presa con suo figlio. Un mese e mezzo fa stava giocando con alcuni compagni di scuola all’oratorio di San Bernardino. Due ragazzi più grandi, di 17 e 18 anni, gli si sono avvicinati prendendolo in giro a causa del turbante che tutti i sikh maschi portano secondo la propria religione. La reazione del giovane indiano non si è fatta attendere ed è nato un parapiglia con, da una parte lui da solo e, dall’altra, un branco di vigliacchi di Tortona. L’hanno buttato e terra e picchiato, prendendolo a calci sulla gamba e causandogli una frattura su cui l’ospedale di Alessandria ha poi indicato una prognosi di 30 giorni. Dopo aver tenuto il gesso e aver camminato per un po’ con le stampelle, lunedì il figlio di Sukh è tornato a scuola, dove è ben integrato. I suoi compagni lo hanno difeso al campo da gioco e hanno testimoniato contro i colpevoli, indicando anche i loro nomi. Ora saranno i carabinieri a doverli identificare, perché dopo l’accaduto sono scappati subito. Li prenderanno e li condanneranno, così imparano.