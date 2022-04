Si ribalta con l’auto e va a sbattere contro un muro: tirato fuori dai pompieri

San Salvatore Monferrato – L’altra sera verso le nove e mezzo un giovane di 25 anni è finito contro un muro con la sua Suzuki Vitara che si è anche ribaltata. Lo spettacolare incidente stradale è avvenuto sulla strada che da Valenza porta a San Salvatore nei pressi dell’incrocio che conduce alla frazione Frescondino. L’automobilista, che è stato ricoverato all’ospedale di Alessandria, ha un femore rotto oltre a varie ferite e contusioni in tutto il corpo. C’è voluta quasi mezzora ai Vigili del Fuoco di Valenza, insieme a un’altra squadra giunta poco dopo da Alessandria, per tirarlo fuori dalle lamiere contorte dell’auto. Sul posto anche una squadra del 118 e i carabinieri di Valenza che stanno compiendo gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.