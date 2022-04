Novi Ligure – Lo sport novese è a lutto per la scomparsa di Giovanni Como, morto stamane, sabato 16 aprile. Una vita spesa per l’alpinismo, per i giovani, per poi dedicarsi quotidianamente alla Sezione di Novi Ligure UNVS nelle funzioni di amministratore. Gianni, innamorato di Novi Ligure e dello Sport, il primo dicembre 2018 è stato insignito della onorificenza Stella di Bronzo CONI per meriti sportivi al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.