Sulle Terme il Comune di Acqui mentirebbe

Acqui Terme – In tutta la vicenda, estenuante, ingarbugliata, delirante delle Terme di Acqui nessuno ha mai detto o scritto – fino a ieri – che pende davanti al Tribunale di Alessandria una causa promossa da Terme Spa con la quale si chiede se il Comune di Acqui Terme (quale proprietario dello Stabilimento Termale) abbia qualche diritto sulle acque. La risposta? No, non ha nessun diritto. Lo ha evidenziato puntualmente il consigliere di minoranza del Partito Democratico, Carlo De Lorenzi. “Niente di segreto – aggiunge De Lorenzi – perché è tutto pubblico e rinvenibile negli atti pubblicati sull’Albo Pretorio con i quali vengono affidati gli incarichi ai legali. La causa è circa a metà strada del primo grado, e quanto sia fondata o meno lo scopriremo come sempre solo al momento della sentenza (definitiva). Però c’è, ed è innegabile, un margine di rischio, nel senso che se la causa la vincesse Pater lo Stabilimento militare potrebbe rimanere senz’acqua”. De Lorenzi invita la Giunta Lucchini a ridefinire più chiaramente l’interpretazione di tutta l’operazione.