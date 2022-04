Caos in Via Roma, giunta novese sempre all’angolo

Novi Ligure – Come sanno bene i nostri lettori Alessandria Oggi è un giornale liberale, nel senso che è un po’ di destra e un po’ di sinistra, vale a dire che è di destra per quanto riguarda la politica di gestione della Cosa Pubblica che deve ispirarsi ai rigorosi principi di buona amministrazione di stampo Einaudiano, e di sinistra perché ama e difende la libertà – cosciente e non selvaggia – fedele al principio che la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Ebbene la giunta di Novi che si dichiara liberale, liberale non ci sembra in quanto composta da incompetenti che amministrano male la città, una città dove non funziona quasi niente. Dopo la bicicletta del pizzaiolo al Museo dei Campionissimi e la brillante idea della ruota panoramica in piazza del Mercato (Piazza Pernigotti), ora assistiamo alla sollevazione popolare dei commercianti di Via Roma a causa della Ztl che non funziona. Naturalmente la minoranza di sinistra è salita sulle barricate puntando il dito sulla maggioranza di destra perché all’imbocco di via Roma da piazza XX Settembre il cartellone che indica l’inizio dell’area vietata alle auto da moltissimo tempo è semicoperto da un telo. Il semaforino non funziona perché, fanno sapere dalla giunta: “Il sistema di rilevazione è guasto ed è impossibile trovare i pezzi di ricambio. Non li cercheremo ulteriormente, visto l’imminente rifacimento di piazza XX Settembre. Ci è parso inopportuno far spendere ai cittadini qualche decina di migliaia di euro quando tra poco saremo obbligati a cambiare il sistema e, magari, anche delle fasce orarie”. Ma i commercianti non ci stanno e tramite il presidente di Ascom Massimo Merlano fanno sapere che: “È quasi superfluo parlare di via Roma se non esiste progettualità: è stata ridotta così dalle varie amministrazioni che si sono succedute. La verità è che le nostre proposte non sono mai state ascoltate”.

Intanto si viene a sapere che la sinistra appoggia la realizzazione della tangenziale-ovest (Tangenzialina) atta a deviare il traffico pesante verso Pozzolo e Serravalle sfruttando la strada 35 ter, oppure verso Ovada, decongestionando la viabilità nel centro di Novi. Ci fa piacere che se ne parli perchè il nostro direttore Andrea Guenna, quando era consigliere comunale del Pli, la propose nel 1990, ben 32 anni fa.

Tutto il resto, come sempre accade a Novi, e non solo a Novi, è aria fritta.