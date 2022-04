Due donne partoriscono per strada nella notte

Novara e Vercelli – Due donne non sono arrivate in tempo all’ospedale e hanno partorito per strada stanotte, la notte di Pasqua, aiutate dai sanitari del 118. Sono un maschio e una femmina, Federico e Camilla e godono di ottima salute come le loro mamme. Tutto è bene ciò che finisce bene. I due parti si sono verificati rispettivamente a Castelletto Ticino (Novara) e Postua (Vercelli) a distanza di pochi chilometri. Al loro arrivo gli equipaggi delle due ambulanze hanno capito che non c’era tempo da perdere e, per strada, hanno aiutato le due donne a partorire. Sul posto, oltre alle squadre del 118, sono giunti i carabinieri e gli agenti delle rispettive polizie locali.