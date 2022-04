Granata militare davanti a centro commerciale con biglietto: “Dovete morire amici di Putin”

Collegno (TO) – Nella mattinata di ieri, sabato 16 aprile 2022, è stata trovata una granata militare pronta a esplodere nel parcheggio del centro commerciale di Piazza Paradiso con attaccato un biglietto di minacce dove si leggeva: “Bastardi comunisti dovete morire tutti siete amici di Putin e traditori prima o poi ci vendicheremo”. L’allarme è scattato quando gli addetti alle pulizie, mentre lavoravano nel parcheggio del centro commerciale Ipercoop, hanno trovato la bomba a mano con tanto di biglietto di minacce con riferimento a Putin. L’area è stata transennata e chiusa al pubblico e nessuno poteva passare. L’ordigno, pericolosissimo e pronto a esplodere, è una granata in dotazione all’esercito italiano del tipo Od82, che era stata chiusa in una scatola di cartone col biglietto scritto in stampatello maiuscolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli artificieri della Polizia che hanno disinnescato la bomba che, se fosse esplosa, avrebbe potuto arrecare notevoli danni a cose e persone. I carabinieri stanno conducendo le indagini a tutto campo, anche grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza, per assicurare alla giustizia il balordo autore del gesto. Gli inquirenti sono ora all’opera per identificare il responsabile di tale gesto.