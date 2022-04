La Regione sgancia 36,8 milioni di euro per accorciare i tempi delle visite mediche

Alessandria – Ammonta a 36,8 milioni di euro la somma che la Regione Piemonte si è impegnata a stanziare per riorganizzare e sveltire le liste d’attesa dei pazienti che hanno prenotato visite ed esami nelle Asl piemontesi. Le risorse aggiuntive sono state individuate dalla giunta nell’ultima seduta. Da maggio gli appuntamenti saranno riorganizzati in convenzione con le strutture private per accorciare i termini da 180 giorni a 60. Fino al 24% delle risorse disponibili potrà essere usato dalle Asl per pagare le prestazioni delle strutture private mentre, entro il 31 maggio, le strutture private accreditate che erogano prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario regionale, sono tenute a rendere disponibile nel sistema Cup regionale il 100% delle agende destinate alla prenotazione delle prime visite e altre prestazioni di primo accesso, con un periodo transitorio dal 1° giugno al 31 agosto 2022 per l’adeguamento della propria organizzazione e dei sistemi informatici. Prima della fine del 2022, il piano prevede il recupero di tutte le visite, le prestazioni e gli interventi rispetto al 2019 e al periodo pre-Covid. Il potenziamento del Cup (Centro unico di prenotazione) regionale adotterà il sistema già usato per gestire gli appuntamenti vaccinali. Hanno risposto al bando di reclutamento della Regione circa 30 strutture e studi privati, di cui 6 per l’area omogenea del Piemonte Sud Est (Asl Alessandria ed Asti).