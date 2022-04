Ospedale di Alessandria, polo di eccellenza regionale, candidato a sede IRCCS

Alessandria – Il Dairi (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) che si occupa di innovazione dell’ospedale di Alessandria (con sede anche a Casale) è diventato punto di riferimento per la ricerca sanitaria a livello regionale. Come si legge nella delibera regionale, si tratta di un’infrastruttura di supporto e coordinamento per tutto il Piemonte volto alla ricerca e ai processi clinico-organizzativi nelle Asr, le aziende sanitarie regionali. Grazie a questo riconoscimento l’ospedale di Alessandria è prossimo al riconoscimento dello status di Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Per questo sono previsti finanziamenti per le attività del Dairi (Dipartimento Attività Integrate e Innovazione) per cui peserà poco sui bilanci dell’azienda ospedaliera e Asl.

Introdotto nel 2020 il Dairi, diretto dal dr. Antonio Maconi (nella foto il primo a destra), lavora per favorire la collaborazione tra la ricerca scientifica e l’attività assistenziale, con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute del cittadino. Attualmente ci sono centocinquanta persone impegnate nel progetto fra azienda ospedaliera, Asl, dipartimento di Scienze dell’Università del Piemonte Orientale e ateneo stesso. Il risultato è dovuto al riconoscimento delle tante buone pratiche messe in campo dalle strutture alessandrine in questi anni. Soprattutto negli ultimi, in cui il nosocomio è ormai in pole position per riuscire a ottenere il prestigioso riconoscimento di Irccs. “Dopo le due delibere di supporto alla candidatura – ha detto al cronista il dottor Antonio Maconi – da parte della Regione, questo è un altro passo importante per centrare l’obiettivo. Ora si deve attendere che passi la nuova legge sul riordino della disciplina degli istituti di ricovero. Potrebbe succedere l’anno prossimo”.