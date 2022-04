Pallacanestro: Casale bene in Serie D, male gli U19 in Eccellenza

di Roberto Merlo – Serie D: Pal. Cigliano – Tecpool CB Team 66-59 (18-17; 32-32; 46-48)

CB: Poletti 14, Nicora, Botto 8, Grossholz 5, Feng 6, Renna 4, Bertola 9, Sirchia 8, Scappini 5; all. Piastra.

Brutta prestazione per la Tecpool che esce sconfitta dal parquet di Cigliano.

Molte le assenze tra le file dei casalesi ma questo non giustifica una prova sottotono, forse figlia delle carenze motivazionali derivanti dalla salvezza già acquisita.

Sono state le percentuali al tiro basse a condizionare la prova dei monferrini che, ad onor del vero, sono comunque restati in partita fino alla fine prima di cedere ai vercellesi.

Ancora una volta Poletti ha confermato il suo buon momento realizzativo ma questo non è bastato a sostenere l’asfittica produzione offensiva dei suoi.

I Biancoblù sono ora attesi ad un pronto riscatto nell’ultima partita della poule salvezza del 22 aprile in casa contro Novara.

U19 Eccellenza: CB Team – Cus Torino 72-62 (18-18; 33-35; 49-48)

CB: Sirchia 16, Nicora 12, Marmonti, Bertola 15, Miglietta, Scappini 13, Feng 16, Meni, Deambrogio, Calvo e Lomele n.e.; all. Piastra vice Fioretti.

Ottima prova dei ragazzi monferrini che battono al termine di un match equilibrato il Cus Torino in gara-uno dei play-off del campionato Under 19. Sugli scudi Sirchia e Bertola in chiave realizzativa ben supportati da un ottimo Feng.

Il ritorno è previsto il 20 aprile a Torino, eventuale gara decisiva a Casale il 25 aprile.