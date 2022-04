Una grigliata di Pasqua si trasforma in un incendio: appartamento semidistrutto nessuna vittima (video)

Valenza – Una grigliata fra amici e parenti per festeggiare la Pasqua finita male. Ben quattro squadre di Vigili del Fuoco sono dovute intervenire stasera alle sette per domare un incendio divampato in una palazzina di Viale Benvenuto Cellini, di fronte alla sede centrale dell’istituto comprensivo “Borsellino”. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno notato un denso fumo nero uscire dal tetto dell’abitazione. Non ci sarebbero vittime in quanto la famiglia e gli invitati hanno fatto in tempo a scendere in strada. I pompieri sono ancora impegnati (stiamo scrivendo e sono le otto di sera) per avere ragione delle fiamme. Per fortuna l’incendio è stato circoscritto e le abitazioni vicine sono state messe in sicurezza. La zona è stata transennata per impedire l’accesso ai passanti e ai veicoli.

Aggiornamento delle 20:30

Sul posto sono intervenuti anche la Protezione Civile e i Carabinieri che stanno effettuando gli accertamento del caso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Sotto, un video amatoriale dell’incendio.