18° Raduno Nazionale in Vespa con gli Alfieri

Asti – Si rinnova anche quest’anno la tradizione col diciottesimo Raduno Nazionale “Pasquetta in Vespa con gli Alfieri” organizzato dal Vespa Club Alfieri di Asti, iniziato ieri col ritrovo in piazza Alfieri per un primo giro turistico e cena all’agriturismo “I Surì” di San Marzanotto. Stamane, Pasquetta, il raduno delle mitiche vespe, sempre in piazza Alfieri e gran tour panoramico tra le colline del Monferrato. Moltissimi i curiosi e i partecipanti, presente anche il sindaco di Asti Maurizio Rasero. Il tour prevede un aperitivo alla Cantina Sociale Produttori di Govone e il pranzo di Pasquetta nel cortile del Michelerio ad Asti. Molti i premi che saranno assegnati al termine della giornata, tra cui quello al vespista che compie 18 anni nel 2022 (gli anni del Raduno nazionale), al Vespa Club più numeroso e al proprietario della Vespa più vecchia.