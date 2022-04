Aereo da turismo perde quota e fa un atterraggio di fortuna in un campo: pilota illeso

Arquata Scrivia – Un aereo da turismo mentre sorvolava la Valle Scrivia ha perso quota ma il pilota è riuscito ad atterrare in un prato. L’aereo, uno Skystar Kitfox costruito nel 1999, al momento dell’atterraggio di fortuna si è ribaltato (nella foto tratta dalla pagina “Sei di Arquata se” di facebook) ma l’impatto è stato leggero per cui non ha preso fuoco e le lamiere non si sono accartocciate per cui il pilota è uscito incolume. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco una squadra del 118 e i carabinieri che stanno indagando per accertare le cause dell’incidente. Secondo le prime indiscrezioni il pilota, che ha dimostrato notevole destrezza nel mantenere il controllo del velivolo durante la repentina perdita di quota, sarebbe uno svizzero in Italia per trascorrere la Pasqua.

Seguiranno aggiornamenti