Carrega Ligure – Per cause in corso di accertamento oggi pomeriggio verso le sei una donna di circa 70 anni è precipitata dal terrazzo di casa facendo un volo di qualche metro e schiantandosi al suolo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso che ha trasportato la donna all’ospedale di Alessandria in codice giallo e i carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti