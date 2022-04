Cittadella 1 – Alessandria 2: le pagelle

Pisseri 6,5 – Bella parata all’80’ su tiro da fuori di Baldini, incolpevole sul gol non è chiamato a sbrogliare situazioni particolarmente complesse.

Mantovani 6,5 – Benino, forse sul gol subito non era in posizione ideale ma il suo compito lo assolve con puntualità e carattere.

Prestia 5,5 – Soffre gli attaccanti avversari e sul gol subito non è impeccabile. Questo ragazzo però da arrivato qui 4 stagioni orsono è sempre migliorato e in crescendo. Poi gli allenatori che lo hanno avuto, a parte quello che lo ha indicato (D’Agostino), hanno contribuito ad affinare il suo talento e lui si è mostrato umile e desideroso di migliorare.

Parodi 6 – Terzino centrale sinistro. Fa il suo come sempre. Soffre di più quando Mattiello viene espulso e Lunetta non lo aiuta nel modo utile.

Pierozzi 7 – Quarto centrocampista a destra presidia con autorità la sua zona laterale di competenza. Sul primo gol spizza la palla d’angolo che poi raggiunge Corazza per il comodo appoggio in gol, sulla seconda rete invece fa tutto lui: azione travolgente in contropiede e servizio perfetto per il bomber di giornata. Basta che possa usare il piede destro e per lui è festa.

Coccolo (dal 64’) 6 – Anche lui, difensore mancino, entra per motivi tattici, vista la girandola di sostituzioni dei veneti e dà il via a importanti corpo a corpo in area.

Milanese 6,5 – Il suo primo gol fra i grandi siglato al Mocca sabato scorso gli ha dato una sicurezza diversa nelle giocate più interessanti. Lui, mezzala per natura, si adatta a fare il mediano incontrista, lo fa benino, anche se qualche volta subisce il richiamo della foresta e si mette a portare palla come il suo ruolo originale richiede. Ma sta maturando e possiamo tranquillamente assicurare che diventerà giocatore da grandi palcoscenici, se il carattere lo assiste, naturalmente

Casarini (70’) sv – Buttato nella mischia si fa sentire come sempre e stavolta è determinante anche nella sua area di rigore.

Ba 6,5 – Pulito, ordinato, essenziale, sempre presente dove è necessaria la sua presenza. Non è un colosso ma stavolta non è sovrastato fisicamente dal reparto avversario come qualche volta gli è successo in passato.

Mattiello 4,5 – Un giallo per simulazione. Un altro gli arriva poco dopo per un fallo inutile in mezzo al campo. Siamo senza parole: purtroppo non possiamo neppure dire che l’ha fatto apposta perché in realtà quel poco tempo che ha giocato lo ha fatto pure benino. Ma quando il sangue smette di arrivare al cervello a siffatti giocatori i quali perdono lucidità e misura è meglio averli contro e non con la tua maglia addosso.

Corazza 7,5 (nella foto) – Mette il sigillo alla vittoria che pesa come un’incudine sulla classifica. Due gol di buona fattura per lui e una traversa colta a portiere battuto. Sulle ali dell’entusiasmo nella ripresa gioca con veemenza insolita.

Palombi 6 – Gioca sottopunta, si dà un gran daffare e Longo sfrutta il suo buon momento di forma. Poi lo sostituisce all’ora di gioco per motivi tattici con un mediano e lui paga colpe non sue… per carità in tante partite i suoi compagni hanno patito la sua evanescenza ma dispiace lo stesso.

Gori (dal 58’) sv.

Marconi 6 – presenza fondamentale sacrificato per motivi tattici dopo l’espulsione di Mattiello.

Lunetta (dal 44’) sv – Entra al posto della punta centrale per ricomporre la linea “a quattro” del centrocampo per riparare le minchiate di Mattiello. Per lui 25’ e poi Longo lo sostituisce a sua volta, speriamo per problemi tattici perché non pare si sia macchiato di soverchie nefandezze.

Mustacchio (dal 70’) – Rileva Lunetta che a sua volta lo aveva fatto con Marconi.