Code in autostrada anche a Pasquetta: ma va?

Novi Ligure – Ancora code sulle autostrade fra Liguria e Piemonte nonostante la tregua parziale dai cantieri. La giornata di oggi è da bollino rosso, sia per gli spostamenti in Riviera che per dal ponte festivo. In A7 (Serravalle – Genova) coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla e 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori. Sul tratto urbano della A10, coda tra Genova Aeroporto e l’innesto con la A7. Coda anche tra Genova Est e l’innesto con la A7 in direzione Milano. Per alleviare i disagi Autostrade per l’Italia, sulle tratte di competenza della A10, A26, A12 e A7 ha rimosso alcuni cantieri. Nei tratti di competenza di Autofiori, sulla A10 si prevede la rimozione dei cantieri fino a lunedì 2 maggio nel tratto Savona-Albenga (dalle 12 di oggi rimozione di tutti i cantieri in direzione Francia, da giovedì 14 in direzione Genova). Per quanto riguarda le altre tratte, sulla A12 tra Sestri Levante e Spezia (competenza Salt) è prevista la rimozione dei cantieri dal 13 aprile fino alle 12 di lunedì 2 maggio.