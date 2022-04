I Grigi in 10 battono il Cittadella e la salvezza si avvicina

Cittadella (Jimmy Barco) – Prima frazione in scioltezza dei Grigi che prendono in mano il bandolo del gioco fin dall’inizio. Dopo pochi minuti Mattiello però non trova di meglio che farsi beccare in simulazione in area avversaria: è un giallo per lui che, come vedremo, sarà pesantissimo. L’Alessandria passa a metà frazione sugli sviluppi d’un calcio d’angolo battuto sul primo palo, la palla è allungata davanti allo specchio della porta e Corazza sul secondo palo ribadisce in gol. Fondamentale nell’azione la presenza di Marconi che punta il primo palo inseguito dai centrali veneti e, non appena la palla sguscia Corazza è ben appostato sul palo lungo. Pochi minuti dopo è bravo Pierozzi a ribaltare l ‘azione e servire in contropiede Corazza mentre lo spauracchio Marconi si ferma. L’attaccante biondo stile Miami piomba sul pallone a centro area e scavalca il portiere ospite con un prezioso scavetto. Tutto bene? Macchè! Un minuto dopo a Mattiello si spegne il cervello e su una palla contesa a metà campo non trova di meglio che abbattere Vita: doppio giallo e per lui la via degli spogliatoi con pieno demerito. I grigi in 10, Lunetta subentrato a fare il 4° centrocampista a sinistra al posto del pilone Marconi, giocatore utilissimo quando la squadra è sotto assedio. Corazza poi sul finire dei primi 45’ colpisce la traversa a portiere battuto in azione di contropiede. Nell’intervallo il Cittadella cambia mezza squadra per svoltare l’andamento della partita. Non è da meno Longo che, in vantaggio, cerca di vanificare le mosse del mister avversario. Il Cittadella non si fa particolarmente pericoloso fino a dieci dalla fine quando Mazzocco colpisce indisturbato di testa in area e buca Pisseri. Da lì in poi è l’assalto alla diligenza ma il fortino regge. In inferiorità numerica per oltre un’ora in casa di una delle più accreditate candidate ai playoff non è uno scherzo ma questa meritata vittoria vale oro 24 K. Chi oggi si è limitato a mangiare la salamella alla griglia con la famiglia e gli amici ha avuto torto e se ve lo diciamo noi potete crederci.

Cittadella-Alessandria 1-2 (primo tempo 0-2)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (45′ Cassandro), Del Fabro, Frare, Donnarumma (75′ Mazzocco); Vita (45′ Beretta), Pavan (62′ Laribi), Branca; Antonucci; Baldini, Tavernelli (45′ Varela). In panchina: Manfrin, Visentin, Ciriello, Mastrantonio, Danzi, Maniero. Allenatore: Edoardo Gorini.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi (64′ Coccolo), Ba, Milanese (70′ Casarini), Mattiello; Palombi (59′ Gori); Corazza, Marconi (45′ Lunetta, 70′ Mustacchio). In panchina: Cerofolini, Chiarello, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Barillà, Kolaj. Allenatore: Moreno Longo.

Arbitro: Giua di Olbia.

Gol: Corazza (A) al 26′ e al 31′, Mazzocco all’81’

Ammoniti: Mattiello (A) al 3′, Corazza (A) al 44′, Pisseri (A) al 56′, Frare (C) al 65′, Branca (C) al 79′, Gori (A) al 90’+1′

Espulsi: Mattiello (A) al 34′