Pedone investito sulle strisce a Novi Ligure

Novi Ligure – Un pedone di cui non si conoscono ancora le generalità è stato investito verso le 10 sulle strisce pedonali mentre stava attraversando Via Mazzini all’altezza della rotonda all’incrocio con Viale della Rimembranza. La vittima stava dirigendosi verso Viale Saffi. Per cause in corso di accertamento un conducente al volante non si sarebbe accorto del pedone e lo ha investito. Mentre scriviamo la zona è stata bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi da parte dei carabinieri giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno ricoverato l’investito all’ospedale cittadino.

Seguiranno aggiornamenti