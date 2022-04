Scontro frontale tra due auto in Via Pavia ad Alessandria: un morto e un ferito grave

Alessandria – Scontro frontale in Via Pavia in prossimità della cittadella poco prima delle otto di stasera. Due le auto coinvolte: una Bmw che viaggiava in direzione della cittadella e una Lancia che procedeva in senso inverso. Tragico il bilancio del drammatico incidente stradale: il conducente della Lancia è morto, ferito gravemente quello al volante della Bmw ricoverato in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, due squadre di Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno effettuando le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti