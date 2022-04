Sparatoria nel parcheggio del pronto soccorso

Asti – Quale luogo più adatto a spararsi addosso se non il parcheggio di un pronto soccorso, per cui, in caso di feriti, il ricovero è immediato essendo l’ospedale a pochi metri. Questo devono aver pensato i pistoleri, che stanotte proprio davanti all’ingresso del nosocomio hanno scatenato una sparatoria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre alcune persone, presumibilmente di etnia sinti, si erano avvicinate all’ingresso del pronto soccorso per chiedere informazioni sulle condizioni di salute di un loro conoscente, improvvisamente, da un’auto in corsa sono partiti più colpi d’arma da fuoco. Il personale sanitario all’interno si sarebbe barricato, insieme ai pazienti da visitare. Nel pronto soccorso c’era una sola guardia in turno. Un elemento importante, questo, che riporta all’attenzione il tema della sicurezza all’interno degli ospedali. Non risultano feriti. Le indagini sono in corso.