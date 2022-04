Giovane nigeriano piscia di giorno per strada e poi aggredisce i Carabinieri

Alessandria – Un nigeriano di 23 anni forse credeva di essere nella jungla per cui stava pisciando in pieno giorno in Via Gaeta all’incrocio con Via Lumelli, Via Morbelli e Via Piacenza, nel centro storico di Alessandria. Un passante ha notato la scena e ha chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, gli hanno chiesto i documenti. Per tutta risposta il nigeriano, ancora giovane ma evidentemente già incontinente, rifiutava di declinare le proprie generalità e tentava la fuga dopo aver aggredito la pattuglia con calci, pugni e morsi per cui i due uomini della Benemerita, come prescrive la Legge, l’hanno raggiunto, immobilizzato e arrestato. L’aggressione del giovane è costata al maresciallo di pattuglia la lesione del tendine del dito medio della mano destra. Il ragazzo è finito dentro per resistenza, possesso di sostanze stupefacenti e lesioni aggravate. Il maresciallo ferito invece è finito al Pronto Soccorso.