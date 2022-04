Nel recupero di Serie D un Derthona bello ma sprecone pareggia col Ligorna

Genova (Ligorna 0 – Derthona 0) – Il Derthona ha dovuto fermarsi contro un Ligorna che, dopo aver battuto Novara e Città di Varese, è riuscito a pareggiare 0-0 col Derthona quarto in classifica. Per i genovesi è un punto importante perché permette alla squadra di Roselli di allungare a più tre sulla zona playout. Il Derthona ha messo in mostra un bel gioco e apprezzabili individualità dimostrando di essere, oggi, forse la squadra più forte del Campionato. Il problema dei Leoncelli resta l’attacco che pecca di una certa carenza di precisione in fase conclusiva.

Ligorna (3-5-2): Atzori, Calcagno, Scannapieco, Bacigalupo A., Lipani, Cipolletta (18’ st Botta), Placido, Brunozzi, Raja, Cericola, Donaggio (23’ st Gomes). All. Roselli

Derthona (4-2-3-1): Teti, Procopio, Gjura, Galliani, Luzzetti, Filip, Manasiev, Saccà (33’ st Romairone), Otelè, Gueye, Diallo (1’ st Todisco; 37’ st Speranza). All. Zichella

Arbitro: Garofalo di Torre del Greco

Ammoniti: Luzzetti, Saccà, Otelè, Lipani e Scannapieco.

Corner: 2-4

Recuperi: 1+3