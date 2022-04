Pallacanestro Serie A2: una Novipiù JB Monferrato prevale sulla generosa quanto ingenua Allianz Pazienza San Severo

Casale Monferrato (Novipiù JB Monferrato 80 – Allianz Pazienza San Severo 66) – Una gara equilibrata che grazie ai centimetri di Hill-Mais ha favorito i nostri, mentre l’Allianz Pazienza proprio per cercare di accorciare le distanze è stata costretta a sveltire iul gioco perdendo in precisione. La partita è la dimostrazione che per riuscire a trovare il successo in un campionato molto complesso è necessario giocare sempre al 100%. Il match si è risolto quando le due compagini erano sostanzialmente in equilibrio e i nostri hanno inerito la marcia veloce col terzo parziale: 59-53. I ritmi si alzavano ma gli errori erano in gran parte degli ospiti che hanno perso.

Casale Monferrato 80 – San Severo 66, il tabellino (19-19, 19-19, 21-15, 21-13)

Novipiù JB Monferrato: Xavier Hill-mais 24 (10/13, 0/1), Matteo Formenti 12 (4/5, 1/4), Fabio Valentini 11 (4/8, 1/5), Niccolo Martinoni 10 (5/9, 0/1), Alvise Sarto 10 (3/4, 1/3), Pendarvis Williams 8 (4/6, 0/2), Gianmarco Leggio 3 (0/1, 1/5), Matteo Ghirlanda 2 (1/1, 0/1), Alessandro Sirchia 0 (0/0, 0/1), Enrico Feng 0 (0/0, 0/0), Aaron Lomele 0 (0/0, 0/1)

Allianz Pazienza San Severo: Ty Sabin 24 (6/9, 2/9), Samuele Moretti 10 (4/11, 0/0), Michele Serpilli 8 (1/5, 2/3), Matteo Piccoli 6 (0/2, 2/4), Lorenzo Tortu 6 (3/7, 0/1), Antonino Sabatino 6 (2/3, 0/0), Dalton Pepper 4 (1/5, 0/4), Gabriele Berra 2 (1/2, 0/1), Alessandro Bertini 0 (0/1, 0/1), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/2), Tommaso De Gregori 0 (0/0, 0/0).