Alessandria Calcio: essere o non essere? Questo è il problema

Tre partite alla fine della regular season per i Grigi e, più precisamente, la Reggina al Mocca lunedì prossimo, poi il Parma al Tardini e, buon’ultima, il L.R. Vicenza a casina nostra. Inutile, almeno secondo noi, fare tabelle in quanto la situazione di classifica è magmatica, quindi sfugge dalle previsioni ovvie perché molto dipenderà dalla situazione morale e fisica delle contendenti e, nel contempo, dai risultati delle concorrenti dirette con la new entry nell’ elenco dalla neo sopraggiunta Spal. Perdonate la vanità, ma la cosa l’avevamo pronosticato in tempi lontani e non sospetti. Adesso parliamo della Reggina, il nostro primo ostacolo. Lunedi arriverà una squadra che non ha nulla da chiedere alla classifica, matematicamente salva e tagliata fuori per uno strapuntino Play off. Considerazione primaria: dai commenti, dalle pagelle e dall’aria che si respira sui social nel dopo Cittadella emerge una pericolosa sicumera che non promette nulla di buono. Ma ragazzi perché non mettete in funzione il cervello? Ci vogliono infatti ancora 6/7 punti da qui alla fine per la salvezza e dobbiamo raccoglierli in 3 sole partite, sempre che il Cosenza a sua volta non faccia il miracolo. L’Alessandria fin qui ha totalizzato 32 punti in 35 partite e farne 7 in tre partite rimane comunque un’impresa tutt’altro che alla nostra portata, almeno all’apparenza. E chi ci spiega ora, magari ammiccando, che la Reggina e il Parma quello che avevano da dire in questa stagione l’hanno detta trasformandosi così in avversari malleabili dimostra di capirci poco di sport e di calcio in particolare e di usare la testa solo per poter inforcare gli occhiali. Già in due altri momenti in questa stagione la piazza aveva annusato la sicura salvezza e poi è stata smentita dai fatti. Prova ne sia che, ora come ora, la B passerebbe attraverso uno spareggio dall’esito tutt’altro che scontato contro il Cosenza. Tornando a bomba la Reggina, nostra prossima avversaria, anche nel turno scorso godeva di una posizione in classifica che non le consentiva di sperare in un aggancio play off né correva il rischio di cadere nei playout. Ciò nonostante i ragazzi di Stellone la settimana scorsa hanno giocato alla morte contro il Lecce capolista, vincendo e detronizzandola. Seconda considerazione: ricordiamoci della sconfitta vergognosa patita al Granillo dalla Reggina contro l’Alessandria per 4-0. Da allora, ma solo con l’arrivo di Stellone in panca dopo il breve interregno di Toscano, i calabresi hanno innescato un passo da promozione. Allora si era parlato troppo e a vanvera della nostra clamorosa vittoria dell’andata. Nessuno allora ci pare abbia tenuto conto nel commento post match (compreso l’unico giornalista mandrogno presente a Reggio, il quale, anziché analizzare professionalmente tecnicamente la partita ha preferito pubblicare i menu dei tifosi in trasferta) che è stata una partita giocata in un momento particolare per i calabresi (erano in piena crisi di gioco e i rapporti fra i giocatori e l’allora Mister erano compromessi). Di situazioni così favorevoli l’Alessandria le ritroverà di nuovo forse fra una cinquantina d’anni, questo era stato il nostro giudizio, peraltro contestatissimo, di quella “strana” partita. Che non sia mai che i giocatori reggini, memori dell’umiliazione subita davanti ai propri sostenitori per mano grigia, benché avesse colpito nel segno (infatti mister Aglietti era stato licenziato seduta stante) non la ritengano ora un’onta da “lavare col sangue” e, lunedì prossimo, potrebbe – dico potrebbe – essere l’occasione giusta per la vendetta. In quella partita abbiamo approfittato della situazione in casa calabrese per portare a casa un successo clamoroso nelle proporzioni, e quello 0-4 potrebbe rivelarsi un boomerang, cosa che abbiamo adombrato già all’indomani di quella trasferta. Ci si augura invece che per i granata aver trionfato contro il Lecce possa dare un senso di appagamento motivazionale e giocatori reggini scendano al Mocca con l’atteggiamento della gita fuori porta. E c’è pure chi dice, cosa valida per Reggina e Parma, non certo per il Vicenza all’ultima giornata, che la tendenza tipica degli allenatori, in partite di fine campionato con risultati ininfluenti per gli obiettivi, sia quella di far giocare chi in rosa ha avuto poco spazio durante la stagione e magari fa esordire giovani virgulti per vederli all’opera in una partita “vera”. A volte tutto ciò può rivelarsi un vantaggio per gli avversari di giornata. A volte, appunto; altre volte invece le riserve e gli esordienti giocano spinti da motivazioni importanti perché per loro le occasioni farsi apprezzare sono poche e quelle poche le devono sfruttare. Ora bando alle polemiche e a quel diffuso ottimismo che regna in città. Quanto a Penna Cadente sappia che non ci siamo dimenticati di lei e neppure di quello che abbiamo adombrato sul suo futuro, anzi, e non è detto che la situazione per lei precipiti prima del previsto. Tra pochi giorni, quindi, vi terremo informati ribadendo che le nostre previsioni hanno un altissimo tasso di probabilità di trasformarsi in realtà, come avete avuto la possibilità di verificare in questi mesi. Quindi…