Chiesto l’ergastolo per Luca Meloni, l’omosessuale che accoltellò a morte il marito

Novara – La pm Rosamaria Iera ha chiesto la pena dell’ergastolo per Luca Meloni di 43 anni di Casale Monferrato, l’operaio omosessuale accusato di aver ucciso in casa durante una lite furibonda il marito Fabio Spiga. L’uomo, reo confesso e attualmente in carcere a Verbania, è sotto processo in Corte d’Assise a Novara per omicidio e rapina aggravati, è capace di intendere e di volere per cui non ci sono attenuanti. Per la procura di Vercelli, che ha svolto le indagini, l’omicidio è stato commesso a scopo di rapina: Meloni ha inflitto quasi 130 coltellate al convivente per portagli via il bancomat e prelevare in tre tranche un totale di 2.400 euro, i soldi per droga e alcol.