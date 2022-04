Inaugurato il laboratorio mobile di Amc-Mobility

Castellazzo Bormida – Inaugurato stamane nella sede di Castellazzo Soccorso di Via Caselli 69 il nuovo ambulatorio mobile della nuova società Amc-Mobility nata dalla partecipazione di Castellazzo Soccorso e Fondazione Slala. Il nuovo ambulatorio mobile è dotato di due studi medici con attrezzature di alta tecnologia e una postazione informatica, e sarà messo a disposizione anche delle aziende per effettuare screening periodici ai propri dipendenti. L’ambulatorio mobile sarà presente alla manifestazione Floreale. Alla cerimonia di inaugurazione, fra gli altri, era presente il Vescovo di Alessandria per la benedizione di rito.