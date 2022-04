L’Anpi? Un covo di fascisti!

di Marcello Veneziani – Nella tragedia di questi giorni trovo divertente l’attacco concentrico contro l’Anpi, fino a ieri sacrario intoccabile dell’antifascismo e oggi accusata addirittura di stare dalla parte del “fascista” Putin. Mi diverte pure pensare che fino a ieri eravamo in pochi a sottolineare la grottesca incongruenza di un’associazione di partigiani priva ormai di partigiani; oggi invece è il mainstream a negare ogni legittimazione e ogni titolo a un’associazione di partigiani senza partigiani. Peraltro il paragone tra l’Ucraina e la resistenza contro il “nazifascismo” è improprio: il paragone semmai va fatto coi precedenti russi come l’invasione sovietica e la rivolta in Ungheria e a Praga. Viceversa trovo curioso che tocchi a noi fuori dal coro e dall’uso permanente dell’antifascismo, difendere la libertà d’opinione dell’Anpi dal conformismo intollerante che impera ormai da tempo. Per una volta che l’Anpi prende sul serio la libertà di dissentire e la esprime, viene messa a tacere… La realtà supera la letteratura, siamo oltre Pirandello. O più semplicemente l’intolleranza acceca e rende stupidi.