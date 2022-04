Strage di Quargnento: un anno e tre mesi ai coniugi Vincenti per frode assicurativa

Torino – Gianni Vincenti e Antonella Patrucco già condannati in corte d’assise, per il procedimento penale conseguente alla strage di Quargnento, a 30 anni in primo grado per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte dei tre pompieri e a 4 anni (più sei mesi a Vincenti per calunnia) per crollo, truffa e lesioni. Ieri sono stati condannati nell’ambito del processo civile inerente gli stessi fatti a un anno e tre mesi per frode assicurativa. Il giudice ha accolto appieno la richiesta del pm e la sentenza è arrivata a meno di un mese dall’inizio del processo. La difesa intende arrivare all’udienza dell’8 giugno in Corte d’Appello a Torino con tutte le sentenze chiuse a carico di Vincenti e Patrucco in modo da poter procedere con la richiesta di un concordato che riunisca le imputazioni a loro carico e che prevede poi il patteggiamento per entrambi a 27 anni di carcere, rinunciando a qualsiasi ricorso in Cassazione.