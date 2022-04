Con la scusa del colloquio di lavoro violenta la candidata: condannato

Asti – Il tribunale presieduto dal giudice Matteo Bertelli Motta ha condannato a 5 anni e 6 mesi Valentin Kovaci di 29 anni, l’artigiano di origine albanese che una sera dello scorso luglio ha stuprato una ragazza di origine sudamericana al Parco Lungotanaro. Dipendente di un’impresa agricola monferrina, Kovaci era entrato in contatto con la ragazza tramite amici comuni perché lei cercava un lavoro. Le aveva offerto una cena in un ristorante nella zona di corso Savona, raccontandole di avere conoscenze tra i proprietari terrieri dell’Astigiano e di poter farla assumere in un’azienda per la vendemmia. Le cose sono andate diversamente e alla fine gli è stata inflitta una pena addirittura superiore a quanto chiesto dall’accusa in quanto il pm Simona Macciò aveva proposto 4 anni e 4 mesi. Arrestato dai carabinieri pochi giorni dopo la violenza, non ha mai ammesso gli addebiti ma è tuttora in carcere. Come risarcimento Kovaci nelle scorse settimane ha fatto pervenire alla vittima una somma come risarcimento. L’ammontare non è stato reso pubblico ma i giudici hanno ritenuto l’indennizzo insufficiente. Kovaci, che ha un vecchio precedente per rapina nel 2013, è detenuto a Torino.