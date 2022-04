I cantieri si fermano, per il Terzo Valico i tempi si allungano

Tortona – Il blocco dei lavori del sesto lotto Pozzolo Formigaro – Tortona del Terzo Valico dei Giovi si allungano dopo la sospensione del contratto con Research da parte di Cociv decisa dai giudici di Salerno, che potrebbe arrivare nell’udienza dell’11 maggio: in caso di conferma dell’interdittiva, il contratto dovrà essere rescisso. Da parte sua il Consorzio Research ha rinunciato alla richiesta di sospensiva urgente contro l’interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Salerno che ha portato allo stop di tutti i cantieri assegnati al raggruppamento di imprese in tutta Italia. Il motivo della rinuncia sarebbe dovuta alla volontà degli avvocati della Research di valutare anche i nuovi documenti depositati dalla controparte tramite la Dia di Salerno e un’ordinanza del Gip di Napoli, dai quali emergono i presunti contatti e legami di alcune aziende consorziate con esponenti della camorra e di Cosa nostra. In conseguenza di tutto ciò c’è lo stop della deviazione lungo la provinciale per Alessandria realizzata per consentire la demolizione e la ricostruzione del cavalcavia ferroviario in località Fornace, alla frazione Torre Garofoli, che dovrà essere ampliato e rialzato.