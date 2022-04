Iniziate ieri le perizie nella casa andata a fuoco in cui morì carbonizzata la musicista Monica Prendin 

Alessandria – Sono iniziate ieri le perizie disposte dal Tribunale di Alessandria per stabilire quali siano state le cause determinanti del tremendo incendio in cui, l’11 dicembre scorso, ha trovato la morte l’insegnante di musica Monica Prendin di 55 anni. Accompagnati dai vigili del fuoco, il consulente tecnico della Procura di Alessandria, i periti delle parti civili (familiari della vittima e il musicista Giuseppe Bernini) e i rappresentanti dei cinque proprietari della struttura che hanno effettuato un sopralluogo nell’edificio alessandrino di Via Arnaldo da Brescia in cui perse la vita la musicista. La donna, residente a Castello di Annone e presidente della scuola di musica e corsi per strumenti che aveva sede nell’edificio, dopo aver messo in salvo i suoi studenti, non è riuscita a mettere in salvo se stessa dall’incendio che ha devastato ampie parti dell’edificio.