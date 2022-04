L’ex portiere della Nazionale Stefano Tacconi ricoverato ad Alessandria

Alessandria – Grave Malore questa mattina per Stefano Tacconi, 64 anni (nella foto tratta da La Voce di Asti), l’ex portiere della Juve e della Nazionale che ieri sera si trovava ad Asti ospite delle “Giornate delle Figurine” per presenziare alla cena benefica, in occasione della quale ha anche presentato il suo libro “Junic”. Dopo la conviviale, che si è tenuta al ristorante Mariuccia di Pratomorone – Tigliole, è andato a fare quattro salti in discoteca col figlio dove ha trascorso la serata. Questa mattina era atteso ad Asti per il prosieguo della manifestazione ma ha avvisato che sarebbe arrivato in ritardo a causa di un malore. Poco dopo è stato colto da ictus e ricoverato al pronto soccorso di Asti per poi essere trasferito ad Alessandria dove si trova in prognosi riservata.