Pallacanestro Serie A: nulla può il Bertram Tortona contro il caterpillar Virtus Bologna giunto alla vittoria consecutiva numero 14

Bologna (Virtus Bologna 101 – Bertram Derthona 83) – La Virtus conquista la sua 14a vittoria consecutiva in campionato nell’anticipo della 27ª giornata, batte la Bertram Tortona 101-83 e consolida il primato in classifica. I nostri provano a scappare avanti 3-8, ma ci pensa Teodosic con 5 punti di fila a impattare al 3’ sul 8-8. Il primo vantaggio bianconero arriva poco dopo sul 12-10 con la tripla di Shengelia. Tortona però torna ad allungare, toccando il +5 a più riprese. Ci pensa Nico Mannion, con 3 triple a riportare la Virtus a -1, sul 28-29 con cui si va al primo stop. Sono ancora gli ospiti ad allunga ad inizio secondo parziale, costringendo Scariolo a chiedere tempo al 12’ sul 32-40. Affaticata dalle tossine, più mentali che fisiche, della sfida di 48 ore prima di EuroCup col Lietkabelis, la Virtus si fa infilare fin troppo facilmente nel primo tempo e Tortona tocca la doppia cifra di vantaggio sul 34-44 al 14’, ritoccata poi anche a +11, prima che Jaiteh, il migliore in campo non riduca il divario. La tripla a fil di sirena di Teodosic manda le squadre al riposo sul 49-53. Nella ripresa la Virtus cambia marcia, mette più energia, in difesa riesce a limitare l’attacco di Tortona, mentre dall’altra parte del campo si crea buone occasioni. I 12 punti nel quarto di Pajola ribaltano l’inerzia della sfida. Al 27’ Virtus avanti 73-67. Il break bianconero si allunga ancora toccando il 18-3 per il 78-67 con cui si chiude il terzo parziale. La tripla ancora di Pajola apre l’ultimo quarto. La spallata decisiva al match prova a darla Weems con la tripla del 87-74 al 34’, ma Ramondino chiama tempo e la sua squadra risponde con 2 triple di fila con Daum e Macura per il -7 che costringe stavolta Scariolo a chiedere tempo.

Virtus Segafredo Bologna 101 – Bertram Derthona 83

Virtus: Pajola 15, Teodosic 16, Weems 7, Shengelia 8, Jaiteh 23; Mannion 11, Sampson 8, Hervey, Belinelli 5, Ruzzier, Alibegovic 8; Tessitori. All. Scariolo.

Bertram: Wright 6, Sanders 14, Macura 13, Daum 22, Cain 5; Filloy 9, Mascolo 6, Severini 8, Fridriksson; Mortellaro ne, Pezzulla ne, Tavernelli ne. All. Ramondino.

Arbitri: Sahin, Martolini, Galasso.

Note: parziali 28-29, 49-53, 78-67.

Tiri da due: Virtus 24/43; Tortona 14/31. Tiri da tre: 12/27; 13/33. Tiri liberi: 17/24; 16/18. Rimbalzi: 44; 30.