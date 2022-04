Per il Cit il giudice fallimentare prende tempo

Novi Ligure – Con sentenza di mercoledì 20 aprile 2022 il Tribunale di Alessandria ha ammesso il concordato di continuità del Cit, presentato a gennaio dall’amministratore unico Silvio Mazzarello. Se da una parte non fallisce – per ora- dall’altra il Cit deve pagare i debiti. Intanto il Comune di Novi procede nella vendita delle quote aziendali al partner privato. ma la vendita è sulla carta perché i soldi dell’acquirente non ci sono. Tra pochi giorni l’ingresso della Trotta Bus Service, che rileverà l’85% dell’azienda e la trasformerà in società mista pubblico-privato, ma Trotta deve pagare anche per avere accesso alla conversione da società pubblica a mista, col suo ingresso. Il faut payer dicono i francesi che sono dei tipi pratici e, alla resa dei conti, bisogna vedere se i romani hanno i soldi per farlo o no. Infatti è solo dopo quel passaggio cruciale, cioè “il mettere mano al portafoglio”, che si potrà dire se i posti di lavoro (forse, chissà, non si sa mai, staremo a vedere, chissà chi lo sa, vai avanti tu che a me vien da ridere, io speriamo che me la cavo, può darsi) saranno salvati. Il giudice ha chiesto un concordato di continuità, della serie: stiamo a vedere o poi decidiamo. Il che significa che il giudice, che è una persona di buon senso, fa arrivare ai diretti interessati il seguente messaggio: “Datevi una mossa e mettetevi d’accordo coi creditori, altrimenti la prossima è il fallimento”.

Tutto il resto è aria fritta.