Ancora un incendio, ancora una discarica in fiamme

Cerro Tanaro – Ennesimo incendio nella nostra zona e ancora una discarica in fiamme e ieri sera ad andare a fuoco è stata quella di Cerro Tanaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asti con 10 uomini e quattro mezzi. Le fiamme erano visibili a grande distanza. La discarica raccoglie i rifiuti indifferenziati dei comuni della provincia di Asti. Non ci sarebbero rischi per la salute degli abitanti dei comuni vicini. I carabinieri stanno indagando per accertare l’esatta causa del rogo.