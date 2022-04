Il ragazzino sikh bullizzato perché porta il turbante ancora nel mirino dei bulli: contestati i carabinieri

Tortona – Il bullismo è tipico dei vigliacchi che si infilano nel branco per prendere di mira qualcuno che è libero, diverso da loro e si fa gli affari suoi. Si tratta certamente d’un atteggiamento di chi è debole mentalmente e fisicamente, che cerca di riscattare la sua oggettiva inferiorità di cui è tristemente cosciente. Il giovane bullizzato molte volte è un ragazzo coraggioso che però, più si difende, più è preso di mira in una lotta impari: da una parte c’è lui – o lei – da solo, dall’altra il branco. E a Tortona quel ragazzo sikh di 13 anni, bullizzato due mesi fa perché porta il turbante tipico dei maschi della sua religione, è stato aggredito di nuovo, stavolta alle giostre. Lui racconta che si stava divertendo quando gli hanno urlato contro “perché mi hai denunciato?”. Qualcuno l’ha spinto tre volte, poi è arrivata una sua amica e si sono fermati, pur rimanendo lì anche dopo che è arrivato il padre che dice di aver visto un branco d’una ventina di ragazzi. La sua famiglia è di religione sikh e abita a pochi chilometri da Tortona, in una cascina dove fa il custode. La prima denuncia ai carabinieri non è servita a niente, ce ne sarà una seconda. Intanto nella piazza vicina alla stazione si sono radunati tutti gli amici della comunità Sikh che a Tortona è numerosa e ben integrata. Oggi alle 13 è annunciata una manifestazione di protesta davanti alla caserma dei Carabinieri.

Nella foto il sindaco di Tortona Chiodi insieme ai rappresentanti della comunità sikh in segno di soliidarietà.